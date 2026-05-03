フジテレビ・カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）は4日〜8日放送回に、「物価高に対抗！とれたてっ！トクするWEEK」を放送する。【写真複数】『旬感LIVE とれたてっ！』生出演する関西ジュニアメンバー節約レシピ、買い物術、家計の見直し、旅の楽しみ方まで、出費が続く中でも “お得に・賢く・楽しく”暮らすヒントを分かりやすく伝える。番組には、東野幸治をはじめとしたおなじみの豪華スタジオゲストに