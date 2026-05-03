5月3日は憲法記念日。憲法をめぐっては4月、自民党大会での高市総理の踏み込んだ発言が注目されています。「時が来た」とはどういうことなのでしょうか。【写真で見る】改憲議論の変遷改憲を断念した歴代政権を振り返る改憲の「時は来た」？ 自民党“党是”のこれまで高市早苗総理大臣（4月12日）「時は来ました。憲法改正とっても大切。私たちの党是、何とか進めましょう」ついに憲法改正の時が来たと訴えた高市総理。改憲を巡