◇MLB カージナルス3-2ドジャース(日本時間3日、ブッシュ・スタジアム)ドジャースは4試合連続2得点以下と貧打に泣き4連敗。「1番・DH」で出場した大谷翔平選手は、4打数無安打2三振の内容でした。第1打席はマイケル・マグリビ投手のインコースのボールにセンターフライ。無死1塁で迎えた続く打席は変化球に食らいつき鋭いライナーを放ちますが、二塁手が好捕。1塁ランナーも飛び出し、ダブルプレーとなります。その後の2打席は三振