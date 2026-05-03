日本テレビ系『笑点』（毎週日曜後5：30）が3日に放送され、林家たい平が自身約7年ぶりに座布団を十枚獲得し、賞品を受け取った。座布団十枚達成は、2025年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5ヶ月ぶりで、2026年初となった。【写真】『笑点』林家たい平が座布団十枚達成“宝の山”を開封今回、大喜利開始時の座布団の獲得数は、たい平が八枚、晴の輔が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、三遊亭好楽が三枚、春風亭一之