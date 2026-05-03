太平洋戦争末期、439人の特攻隊員が出撃した鹿児島県の知覧で、慰霊祭が開かれました。慰霊祭には当時、桜の枝を手に若者を見送った女学生も参列、のちに「なでしこ隊」と呼ばれました。なでしこ隊だった 三宅トミさん(96歳)「胸が熱くなった。あんなこと二度と起こってはいけない」なでしこ隊の参列は2人に減り、去年はけがで1人でしたが、今年は揃って参列しました。