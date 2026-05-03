◇パ・リーグ楽天7―0ソフトバンク（2026年5月3日みずほペイペイ）楽天が連敗を6で止めた。太田光捕手（29）が0―0の7回1死一、三塁で尾形から決勝の左犠飛。チーム20イニングぶりの得点で勝利に導き「どんな打球でも前に転がせば、正面いかない限りはなんとか得点に結びついてくれるかなと。うまく外野まで飛ばせたんで、結果的に良かった」とうなずいた。守っても先発の早川の好投を引き出し、「久しぶりのペイペイの