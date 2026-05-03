F1マイアミGPでポールポジションを獲得したメルセデスのキミ・アントネッリ＝2日、マイアミガーデンズ（AP＝共同）自動車のF1シリーズ第4戦、マイアミ・グランプリ（GP）は2日、マイアミで予選が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）がポールポジション（PP）を獲得した。（AP＝共同）