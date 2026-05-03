4人組グループ・A.B.C-Zの塚田僚一が3日、グループのXを更新。『天皇賞・春』で3連単を見事に的中させたことを報告した。【写真あり】A.B.C-Z塚田僚一が的中させた馬券『第173回天皇賞・春』では、断然1番人気のクロワデュノールが人気に応え、優勝してG1で4勝目。2着は12番人気のヴェルテンベルク、3着は2番人気のアドマイヤテラとなり、3連単の払戻金は7万630円となった。クロワデュノールを1着に固定した3連単を購入して