◇学生アメリカンフットボール交流戦日大有志の会3―20関学大（2026年5月3日MKタクシーフィールドEXPO）あの名勝負が曇天の下で復活した。2023年4月22日以来となる関学大―日大戦。最多の甲子園ボウル34度優勝を誇る宿敵に対し、同21度の日大は全力で立ち向かった。「今日は勝ちに行きました。お互い基本的なことしかやらない中で、前半は頑張ったんですけど、後半は地力の差が出て突き放されました」振り返る口調に、