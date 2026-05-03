日本テレビ系「笑点」（日曜午後5時30分）が3日放送され、林家たい平が7年ぶりに座布団10枚獲得を達成した。座布団10枚達成は25年11月30日放送の立川晴の輔以来、約5カ月ぶりの獲得となり、26年初となる。3日放送の大喜利開始時の座布団獲得数は林家たい平が八枚、立川晴の輔が七枚、三遊亭小遊三と桂宮治が四枚ずつ、三遊亭好楽が三枚、春風亭一之輔がゼロ枚でスタート。冒頭、司会の春風亭昇太は「座布団十枚を獲得した賞品のキ