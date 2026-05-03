吉田は活躍の場を与えられるのか(C)Getty Imagesレッドソックス吉田正尚は現地時間5月2日、本拠地でのアストロズ戦に代打で出場し、四球で出塁した。吉田はこれが3試合ぶりの打席となり、先月25日の監督交代以降では2試合目の出場となった。アレックス・コーラ前監督解任後も、背番号7は出場機会を継続して得られずにいる。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る開幕から低迷が続くレッドソックス