梅野が力強いリードで才木を引っ張った（C）産経新聞社阪神・才木浩人が5月3日に行われた巨人戦（甲子園）にプロ初の中4日で登板。前回4月28日のヤクルト戦はプロワーストタイの2回6失点KO。21日のDeNA戦も5回6失点で降板と2試合続けて6失点と状態が心配されていた才木がよみがえった。【動画】梅野のリードも光る、7回11奪三振無失点、才木の快投シーンこの試合は今季初となる梅野隆太郎とのバッテリー。力強い直球を主体に