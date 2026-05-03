◆パ・リーグロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）西武の先発・平良海馬投手が「右上腕部違和感」によって、初回を終えて降板した。初回、２四球をきっかけにポランコ、愛斗に適時打を浴び、２点を失っていた。２回からは２番手で糸川亮太が緊急リリーフした。今季の平良はこの日の試合前まで、５試合に先発し、２勝０敗、防御率０・４９と好調をキープしていた。試合後の西口文也監督は「ちょっと力が入りずらか