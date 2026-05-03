◆パ・リーグロッテ１０―０西武（３日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武にゼロ封リレーで勝利。同一カード３連敗を阻止し、借金を３に減らした。初回には２四球で１死一、二塁のチャンスを迎えると、３番のポランコが西武の先発・平良海馬から右前適時打を放ち、１点を先制した。ヒーローインタビューでポランコは「絶好調ね。コンディション、本当に絶好調ね。グッド」と日本語で話し、ファンの声援に応えた。難敵・平良の攻