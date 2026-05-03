◆パ・リーグソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）楽天がソフトバンクに勝利し、連敗を「６」でストップした。試合前時点で６連敗中の苦しい状況で早川に先発マウンドが託された。キレのある直球にスライダーを交えて打者を料理。５回に１死一塁のピンチを背負ったが、動じない。周東と近藤を左飛に打ち取った。６回も２死二塁のピンチを背負うも、無失点。７イニングで１２０球を投じて、３安打３四球無失