◎ロッテ―西武戦は「ノラネコぐんだん」とのコラボ試合として開催。試合前に着ぐるみとのフォトセッションに臨んだロッテ・高野脩は「人間ですか、中？」。それ、聞いちゃダメなやつです。◎巨人・橋上オフェンスチーフコーチは先発の井上を見つけると「群馬出身の子は暑さにも寒さにも強いから大丈夫」と一声。雨予報の登板前に独特のエールを送ってました。◎広島・平川は帰宅しようと駐車場でタクシーを待っていると、カ