タレントの神田うの（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。女優の萬田久子（68）との2ショットを披露した。神田は「ちゃこちゃんお誕生日おめでとうございます」と、先月13日に68歳の誕生日を迎えた萬田を、2ショット写真を添えて祝福。続けて「昔も今もずっとファッショナブルで美しいちゃこちゃんこの日もお帽子にブラックデニム素材のお着物にレザーの帯ベルトを合わせたとてもスタイリッシュで粋な装いがとって