プロ野球のファーム・リーグは3日、交流戦7試合が行われた。ヤクルトは阪神戦（戸田）に4―2。先発・小沢が1回無安打1奪三振無失点で、2番手・石原が3回1安打3奪三振無失点で2勝目を挙げた。松本直が6回の2号ソロなど3安打、沢野が2安打2打点。阪神先発の育成選手・マルティネスは5回4安打3失点で2敗目。ディベイニーが2安打1打点、嶋村が2安打。オリックス―ロッテ戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）は0―0の8回表で