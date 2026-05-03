イランがアメリカに対し戦闘終結に焦点を当てた14項目の提案を行ったと報じられました。この提案にトランプ大統領は「受け入れは想像できない」と否定的な見解を示しました。イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊に近いタスニム通信は2日、イランがアメリカに対して、戦闘終結に向けた14項目の提案を示したと報じました。提案には、▼アメリカが再び軍事侵攻を行わない保証や、▼アメリカ軍の周辺地域からの撤退、また、レバノンなど