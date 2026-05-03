きょうからゴールデンウイークも後半戦、奄美地方で梅雨入りが発表されるなど傘の出番となる中でも、各地の行楽地は大きなにぎわいを見せました。福岡市で、きょうからゴールデンウイーク恒例の「博多どんたく港まつり」が始まりました。初日は雨となりましたが、福岡市中心部の大通りではパレードが行われ、大勢の見物客でにぎわいました。「博多松囃子」などを起源とする祭りには、およそ1万8000人が参加し、あすまでの2日間、街