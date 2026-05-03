秋篠宮ご一家が、パラグアイの曲の演奏に耳を傾けられました。秋篠宮ご夫妻と次女・佳子さま、長男・悠仁さまは、きょう午後、「パラグアイ日本人移住90周年」を記念するコンサートに足を運ばれました。コンサートでは、日本とパラグアイで親しまれている曲の演奏が披露され、ご一家はおよそ2時間、鑑賞されました。今年8月には、秋篠宮ご夫妻がパラグアイを公式訪問される方向で調整が進んでいます。