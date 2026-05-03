２日の東京ドーム興行で、８か月ぶりの再起戦を勝利で収めた前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が、試合前のウォーミングアップ中に足を肉離れしていたと、武居の所属する大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が３日、明かした。横浜市内の大橋ジムで行われた一夜明け会見で話した。判定勝ちと苦しんだ勝利の裏に大きなアクシデントがあった。大橋会長は「どうみても（動きが）おかしかった。中止で良いのにね。よく倒さ