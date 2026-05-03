ボクシングの世界４団体スーパーバンタム級タイトル戦で、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）に３―０で判定勝ちした統一王者の井上尚弥（大橋）が３日、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級王座を防衛した弟の拓真（大橋）とともに横浜市内で記者会見、「一夜明け会見を拓真とともに迎えることができ、うれしく思う」と心境を語った。国内で開催されたボクシング興行で最多となる５万５０００人の大観衆が東京ドームに詰めかけた中、高