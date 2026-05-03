EXILEのAKIRA（44）が3日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。19年に結婚した台湾人の女優・林志玲（リン・チーリン、51）とのなれそめを語った。リン・チーリンとの出会いを聞かれ、「妻と最初に出会ったのは舞台。友達から始まって」と回想。「言葉通じなくて、お互いカタコトだったので、言葉が通じ合わない分、ストレートにいくしかない」と出会った当時を振り返