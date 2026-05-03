5月3日、京都競馬場で行われた7R・4歳上1勝クラス（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、タンテドヴィーヴル（牡4・栗東・斉藤崇史）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のサラコスティ（牡4・栗東・池添学）、3着にレイデラティエラ（牡4・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:59.7（良）。【京都6R】1番人気ゼロヴィジビリティが連勝で2勝目ルヴァンスレーヴ産駒3歳1勝クラス・ゼロヴィジビリティとC.ルメール騎手C