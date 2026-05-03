石川県内各地でさまざまなイベントが行われる中、能美市では、恒例の九谷茶碗まつりが始まりました。毎年ゴールデンウィークに開催されている「九谷茶碗まつり」能美市内3つのメイン会場を中心に、およそ50店舗が出店し、茶碗やお皿、カップなどが手頃な価格で購入できるとあって、多くの人たちで賑わいを見せています。また根上会場では、輪島塗と珠洲焼のお店も出店していて、訪れた人たちは、お気に入りを求めて、