5月3日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ゼロヴィジビリティ（牡3・栗東・寺島良）が勝利した。クビ差の2着にヘリテージブルーム（牡3・美浦・伊藤圭三）、3着に2番人気のハグレジョー（牡3・栗東・岡田稲男）が入った。勝ちタイムは1:23.7（稍重）。【京都4R】コントレイル産駒 マジョレルブルーが人気に応えるディスクリートキャット産駒3歳1勝クラス・ゼロヴィジビリティとC.