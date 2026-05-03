5月3日、京都競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝2400m）は、D.レーン騎乗の1番人気、マジョレルブルー（牡3・栗東・友道康夫）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にシートゥサミット（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着にダノンミッドナイト（牡3・栗東・中内田充正）が入った。勝ちタイムは2:25.4（良）。2番人気で津村明秀騎乗、パーヴォ（牡3・栗東・吉田直弘）は、4着敗退。【プリンシパルS】ディー騎乗メイショウハチコウが差し切りV