【モデルプレス＝2026/05/03】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が5月2日、自身のInstagramを更新。スポーティーなミニスカート姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】32歳プロ雀士の美女「勝利の女神」と話題のミニスカショット◆岡田紗佳、ミニスカからスラリ美脚岡田は、バスケットボールBリーグ「三遠ネオフェニックス」のホーム戦での始球式とハーフタイムに参加した際のオフショットや動画を投稿し「会場の応援の熱