【モデルプレス＝2026/05/03】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が5月2日、自身のInstagramを更新。立てるようになった娘と夫のはんくんを映した動画を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳美女インフルエンサー「可愛すぎて悶絶」娘の姿公開◆流那、公園で遊ぶ娘の動画公開流那は、「今日は天気が良かったからみんなで公園に」と報告し、芝生のある公園で過ごした娘と自身のショットや、娘とはんくんとの動画を