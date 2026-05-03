【モデルプレス＝2026/05/03】元AKB48でタレントの板野友美が5月2日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのキャミソールを着こなしたファッションを公開し、反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB神7「お洒落上級者」と話題の露出コーデ◆板野友美、レースキャミ＆スラックスのコーデ披露板野は「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき」とつづり、街角でのショットを複数枚投稿。紺色の花柄にレースがあしらわ