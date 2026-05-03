歌手兼女優IUが、過去に出演したドラマのロケ地を再び訪れた感動を伝えた。去る5月2日、IUは自身のSNSを通じて、華やかな伝統の婚礼衣装を身にまとい、撮影現場の宮殿の風景を眺めている写真を公開した。【写真】IU、『麗』と同じロケ地での撮影にファン歓喜この場所は、2016年のSBSドラマ『麗＜レイ＞〜花萌ゆる8人の皇子たち〜』（以下、『麗』）の主要なロケ地だ。ここを訪れたIUも「あれ？ここは…」と綴り、懐かしさを滲ませ