学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「デパ地下」はなんの略？「デパ地下」はなんの略か知っていますか？ヒントは、百貨店のあるエリアのことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「百貨店（デパート）の地下食料品売場」を略した言葉でした！デパ地