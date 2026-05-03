２日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山5月3日】中国福建省の武夷山国家公園で、労働節（メーデー）連休の観光がピークを迎えた。園内の九曲渓や武夷宮宋街などの景勝地は多くの人でにぎわっている。２日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、武夷山国家公園の武夷宮宋街を散策する観