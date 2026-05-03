「鉄の豚」の愛称とともに世界で活躍した50系ショートボディの40系は魅力的だが、トヨタ・ランドクルーザーと聞いて一般的にイメージされるのは、5ドアのワゴンボディだろう。その原点は、ジープ・ワゴニアへ影響を受けたと思しき、1967年の50系へ遡る。【画像】1人の英国人がコレクションするランドクルーザー現行の250と300、ハイラックスも全155枚40系のシャシーを延長し、道を選ばないワゴンは誕生した。1970年に発売され