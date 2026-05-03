田舎暮らしのために買ったランクル「初めに買ったのは、100系のランドクルーザー。でも、妻が好きになれないと話すので、結局14台も買い足すことに」。と苦笑いするのは、トーマス・オーブリー・フレッチャー氏。彼のオフローダー・コレクションは、今も数が増え続けている。【画像】1人の英国人がコレクションするランドクルーザー現行の250と300、ハイラックスも全156枚グレートブリテン島中部、ロンドンの北東に位置するバ