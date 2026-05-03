元TOKIOの松岡昌宏（49）が3日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。宿選びの“絶対条件”を明かす場面があった。リスナーから休日のホテル料金が高いとのメールが寄せられ、最近の宿泊事情を問われた松岡は「最近はホテルじゃなくて、ちょっと旅館に行きましたね。とある場所の」と打ち明けた。YouTubeの撮影で行ったとし「でもそうなのよ、休日ってさ、土日じゃない？金土はホテル凄い値段変わるん