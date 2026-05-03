プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）が中谷潤人（28＝M.T）を3―0の判定で破った東京ドームでの防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内の所属ジムで会見した。井上は次戦について、試合後の会見と同様に「スケジュールも含めて白紙です」と強調した。来年2月に名古屋で世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・“バム”・ロドリゲス（米国、帝拳）との対戦計画も報じられ、「ビックリし