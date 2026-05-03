◇パ・リーグ楽天7―0ソフトバンク（2026年5月3日みずほペイペイ）楽天の早川隆久投手（27）が7回3安打無失点で今季2勝目を挙げた。チームの連敗を6で止め、「強いチームを叩いていかないと上は見えない。自信になるし、チームとしてもいい勢いに乗っていける」と胸を張った。6回まで散発3安打に封じ、チームが7回に先制。その裏先頭で山川を迎え、「あそこで一発もらったら振り出しに戻ってしまう」と細心の注意を払