AKB48の伊藤百花が、2026年5月3日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（日曜前9：54）に出演し、そのビジュアルとトーク力で大きな反響を呼んでいる。“顔面重要文化財”と紹介された異例のキャッチコピーも相まって、SNS上では絶賛の声が相次いだ。【写真】生放送に登場したAKB48の美女センター番組では、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光と田中裕二がMCを務める中、伊藤が「AKB48顔面重要文化財と話題」「68枚目シングルで2作