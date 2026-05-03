ケニアのムダバディ外相（右）と会談する茂木外相＝3日、ナイロビ（共同）【ナイロビ共同】茂木敏充外相は3日（日本時間同）ケニアの首都ナイロビでムダバディ外相と会談した。安全保障分野で協力を深めるため、同志国軍を支援する枠組み「政府安全保障能力強化支援（OSA）」をケニアに初適用する考えを伝える見通しだ。両国は法の支配など基本的価値を共有しているとして「自由で開かれたインド太平洋」の推進も確認する。外