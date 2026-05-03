岸和田競輪場のF1「前検日コメならウィンチケット杯」が4日、開幕する。3日は前検が行われた。ガールズの6Rに埼玉の元気印、中島瞳（21）が登場だ。本来ならもっと走っても不思議ではない。126期在所2位と高い潜在能力を秘める中島。前走の奈良は逃げ切りで2連勝と、その片りんを示したが、決勝戦は3番手で外並走のまま6着に敗退した。「気持ちが弱いですね。（決勝は）勝ちを意識しすぎた」。優勝は昨年8月の平塚以来なし