ボクシング４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、東京ドーム大会の一夜明け会見を行った。元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と１２回の濃密でハイレベルな攻防の末に判定３−０で勝利し、防衛に成功。超満員の５万５０００人を熱狂させた歴史的一戦を終え、「ひとまずホッとしてます」と胸をなで下ろした。また、中谷