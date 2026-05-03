SNSで知り合った県南部に住む未成年の少女を誘い出して連れ去ったとして2日、愛知県の33歳の男が逮捕されました。未成年者誘拐の疑いで2日に逮捕されたのは、愛知県東海市の自称会社員菅沼裕容疑者33歳です。大仙警察署などの調べによりますと菅沼容疑者はSNSで知り合った県南部に住む18歳未満の少女を誘い出し、愛知県内で連れ去って誘拐した疑いがもたれています。少女の関係者から警察に届け出があり、捜査していました。少女は