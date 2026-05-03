アルビレックス新潟がカマタマーレ讃岐との試合を制しました。ホーム4連勝です。5月3日。5位の新潟が9位の讃岐をホームに迎えました。前半終了間際、若月のクロスに合わせ、シマブク。4年ぶりのアルビでのゴールで先制点を得ます。後半も猛攻。後半16分、シマブクのクロスが笠井のヘディングにどんぴしゃり！追加点を決め、2点をリードします。アルビはオウンゴールで1点を失うも、1点リ}