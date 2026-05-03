商務部は5月2日、米国が中国企業5社に対し、イランの石油取引に関与したとして「特別指定国民（SDN）リスト」に掲載し、資産凍結や取引禁止などの制裁措置を発動したことに対し、これらの制裁措置の履行を阻止する禁令を発表しました。商務部の報道官は、「国家の主権や安全、発展の利益を守り、中国公民、法人またはその他の組織の合法的権益を保護するため、商務部は、『外国の法律および措置の不当な域外適用を阻止するための規