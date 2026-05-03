佐世保市で3日午後、住宅1棟を焼く火事がありました。 警察はこの家に住む男性と連絡が取れていないということで、確認を急いでいます。 3日午後2時40分頃、佐世保市日宇町で「家を包むほどの炎が出ている」と付近の住民から消防に通報がありました。 火は木造2階建て住宅を焼き、約2時間半後に消し止められました。 警察によりますと、この家に住む50代の男性と連絡が取れていないということです。 警察と消防が火事の