秋篠宮ご夫妻と次女佳子さま、長男悠仁さまは3日、東京都足立区の東京芸術センターを訪れ、日本人のパラグアイ移住90周年を記念したコンサートを鑑賞された。パラグアイのハープ「アルパ」の軽快な音色に耳を傾けた。コンサートでは、アレンジされた童謡「さくらさくら」などが演奏された。民族舞踊も披露され、ご一家は観客と一緒に、リズムに合わせて手拍子を送った。秋篠宮ご夫妻は8月にパラグアイへの公式訪問を予定して