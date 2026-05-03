高校野球の春季栃木県大会は3日、決勝戦が行われ、文星芸大付が9―4でセンバツ出場校の佐野日大を破り、2016年以来10年ぶり9回目の優勝を決めた。2―1の8回、佐野日大は1死満塁から4番・小和田が走者一掃の右越え3点二塁打を放って逆転した。だが、文星芸大付は9回に3番・弓野の中越え2点三塁打で再逆転。さらに4番・蛭田のソロ、8番・石川の2ランと一発攻勢で突き放し、試合を決めた。優勝の文星芸大付、準優勝の佐野日大