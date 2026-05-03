ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M・T）に判定勝ちした防衛戦から一夜明けた3日、横浜市内で記者会見に臨み「キャリアを通しても競った試合の一つ。自分にとって貴重でレベルアップできた」と喜びをかみしめた。東京ドームに日本ボクシング史上最多の5万5千人の観客が詰めかけた世紀の一戦。32戦全勝同士だった技術戦を制し「中谷選手の気迫、技術を感じながら闘っていた。お互